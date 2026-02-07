Teemu Hartikainen on illan SM-liigakierroksella sivussa KalPan kokoonpanosta.
KalPa kohtaa tänään kotonaan Jukurit, ja kuopiolaisten kaikki 46 ottelua tällä kaudella pelanneen Hartikaisen nimi puuttuu joukkueen kokoonpanosta.
Hartikainen loukkasi itseään eilen, kun joukkueet kohtasivat Mikkelissä. Hartikainen asteli kesken pelin koppiin kättään pidellen.
15 vuoden kierrokselta täksi kaudeksi kasvattajaseuraansa palannut Hartikainen, 35, on KalPan paras pistemies tehtyään 46 ottelussa 38 (18+20) tehopistettä.