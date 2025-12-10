Juuri nyt Avaa

SM-liigan taannoisten muutosuutisten myötä pidin tänään tiedotettua lopputulemaa hyvinkin mahdollisena. Sport ei voi pudota, siis vielä ensi keväänä.

Muutosta ja kädenjälkeä ei lopulta nähty ollenkaan, ainakaan parantavissa merkeissä. En ole aivan priimatason pelianalyytikko, mutta päältä katsottuna vaikutti, että Sport pelasi Sheddenin alaisuudessa huonommin kuin Hahlin komennossa.

Shedden ei saanut aikaiseksi mitään. Jo pestin alkuvaiheessa kiinnitin huomiota kanadalaisen alleviivaaviin lausuntoihin, joissa hän korosti yllättävän pitkään vain seuraavansa toimintaa päältä.

Sportin Shedden-tempausta pidettiin kiekkopiireissä laajalti outona vetona. Vanhan liiton käskijän lähtökohtainenkin mahdollinen lisäarvo nähtiin lähes olemattomana. Nämä puheet toteutuivat karulla tavalla. Oliko Sport edes niin pahassa pelillisessä kriisissä Hahlin kanssa? Mielestäni ei.

11 ottelua ja vajaat pari kuukautta. Siihen jäi Suomi-kiekon 2000-luvun voimahahmon SM-liigapaluu.

Kotka Vaasan Sportin peliasun rinnassa näyttää lentävän tällä kaudella todella poukkoillen. Kamansa pikapakannut Doug Shedden teki seuralle kuitenkin palveluksen. Samalla katse kääntyy Sheddenin tieltä potkittuun Juuso Hahliin, joka tuntuu juuri nyt olevan Vaasassa keitetyn sopan suurin voittaja, kirjoittaa MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Jere Hultin.

Doug Shedden otti ja lähti.

Shedden teki nyt ison taloudellisen palveluksen seuralle, joka voi lasketella superkautta hautoen sesongin loppuun.

Lähtöilmoituksessa on suoraselkäisyyden viitteitä, mutta ei havumetsien mies kovinkaan kummoista viimeistä jälkeä itsestään Suomessa jättänyt. Sheddenin viime vuosien uraliikkeitä tarkastellessa tämä käänne näyttää olevan kaavassa. Osoite on vaihtunut tiuhaan.

Vaikka Sport saanee Sheddenin lähdön myötä nyt tervetulleen taloudellisen hapen, näyttää seura hölmöltä. Pelin ymmärtäjänä kehuttu Juuso Hahl laitettiin luiskaan räikeän teatteritempun kustannuksella. Siis sama valmentaja, joka luotsasi joukkueen viime keväänä sen SM-liigahistorian parhaaseen suoritukseen.

Hahl otti hapen ja vastasi sitten puheluun Helsingistä. Hän on ensi kaudella ymmärtämässä peliä Jokereissa. Kuva Sportin nykytilasta piirtyy nyt sellaiseksi, että jättinosteen kyytiin päätynyt Hahl on näytelmän onnistunein roolihahmo.