Kotka Vaasan Sportin peliasun rinnassa näyttää lentävän tällä kaudella todella poukkoillen. Kamansa pikapakannut Doug Shedden teki seuralle kuitenkin palveluksen. Samalla katse kääntyy Sheddenin tieltä potkittuun Juuso Hahliin, joka tuntuu juuri nyt olevan Vaasassa keitetyn sopan suurin voittaja, kirjoittaa MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Jere Hultin.
Lue myös: Jättikäänne: Doug Shedden lähtee Sportista!
11 ottelua ja vajaat pari kuukautta. Siihen jäi Suomi-kiekon 2000-luvun voimahahmon SM-liigapaluu.
Sportin Shedden-tempausta pidettiin kiekkopiireissä laajalti outona vetona. Vanhan liiton käskijän lähtökohtainenkin mahdollinen lisäarvo nähtiin lähes olemattomana. Nämä puheet toteutuivat karulla tavalla. Oliko Sport edes niin pahassa pelillisessä kriisissä Hahlin kanssa? Mielestäni ei.
Shedden ei saanut aikaiseksi mitään. Jo pestin alkuvaiheessa kiinnitin huomiota kanadalaisen alleviivaaviin lausuntoihin, joissa hän korosti yllättävän pitkään vain seuraavansa toimintaa päältä.
Muutosta ja kädenjälkeä ei lopulta nähty ollenkaan, ainakaan parantavissa merkeissä. En ole aivan priimatason pelianalyytikko, mutta päältä katsottuna vaikutti, että Sport pelasi Sheddenin alaisuudessa huonommin kuin Hahlin komennossa.
Hahl pääsi pois
SM-liigan taannoisten muutosuutisten myötä pidin tänään tiedotettua lopputulemaa hyvinkin mahdollisena. Sport ei voi pudota, siis vielä ensi keväänä.