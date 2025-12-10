Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

– Haluan kiittää Vaasan Sportia mahdollisuudesta palata Suomeen! Aika täällä on ollut hienoa ja seura on kohdellut minua hienosti. Valitettavasti emme kuitenkaan pystyneet ajallani muuttamaan joukkueen kurssia. Matkani jatkuu muualle ja toivon Sportille kaikkea hyvää tulevaisuuteen, Shedden kommentoi tiedotteessa.

Shedden ei saanut Sportiin minkäänlaista ryhtiä. Joukkue on valunut sarjataulukossa alaspäin. Tällä hetkellä se on koko Liigan jumbona.

Päävalmentajaksi nousevan Tapion sopimus koskee loppukautta. Hän jatkaa apuvalmentajana myös ensi kaudella.

– Sheddenin ilmoitettua halustaan purkaa sopimus, oli Tapion nimeäminen tehtävään hyvin luonteva ratkaisu, sillä Jussi on toiminut pitkään seuran palveluksessa ja tuntee organisaation. Hän tulee olemaan tärkeä osa myös ensi kauden valmennustiimiä, Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma kommentoi.