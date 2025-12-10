Kanadalaisvalmentaja Doug Shedden jättää Vaasan Sportin. Aloite ratkaisuun tuli Sheddeniltä.
Sport kertoo asiasta tuoreessa tiedotteessaan. Seuran päävalmentajaksi nousee apukäskijänä aiemmin toiminut Jussi Tapio.
Käänne on yllättävä. Shedden palkattiin seuraan vain puolitoista kuukautta sitten. Kanadalaisen ensimmäinen vastuuottelu pelattiin 22. lokakuuta Turussa.
Shedden ei saanut Sportiin minkäänlaista ryhtiä. Joukkue on valunut sarjataulukossa alaspäin. Tällä hetkellä se on koko Liigan jumbona.
Lue myös: Kommentti: Doug Shedden -teatterista hyötyi vain Jokerit
Shedden valmensi Sportia 11 ottelua. Joukkue voitti niistä vain kaksi. 33 mahdollisesta pisteestä Sport keräsi Sheddenin opein yhdeksän.
– Haluan kiittää Vaasan Sportia mahdollisuudesta palata Suomeen! Aika täällä on ollut hienoa ja seura on kohdellut minua hienosti. Valitettavasti emme kuitenkaan pystyneet ajallani muuttamaan joukkueen kurssia. Matkani jatkuu muualle ja toivon Sportille kaikkea hyvää tulevaisuuteen, Shedden kommentoi tiedotteessa.