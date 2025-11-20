Vaasan Sport on pelannut Doug Sheddenin alaisuudessa viisi ottelua, joista joukkue on hävinnyt neljä. MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa hämmästeltiin kuitenkin Sheddenin toistaiseksi mitätöntä kädenjälkeä vaasalaisten kaukalotuotteessa.

MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan Sport on pelannut kanadalaisen alaisuudessa kuten oli pelannut ennenkin. Sheddenin apuvalmentajien Janne Grönvallin ja Jussi Tapion ideat ovat yhä Sportin pelistä helpoimmin nähtävillä. Alla on 1–7-kotitappio Tapparalle ja 1–4-vierastappio HPK:lle.

– Missä ovat tulevissa otteluissa ne asiat, joista näkee, mitä juuri Doug Shedden on tuonut joukkueeseen? Kivi kysyi.

Shedden ilmoitti alkajaisiksi vihaavansa trapin pelaamista, mutta niin vain on Sport Grönvallin ja Tapion historialle ominaiseen tapaan sitä pelannut.

– Hän on vahva psyyken valmentaja. Sitä varmaan odotellaan, jos tuolta (sarjataulukon 15. sijalta) aiotaan ylöspäin. Muutoshan täytyisi näkyä, mutta vielä sitä ei ole näkynyt millään lailla pelissä.

Sport kohtaa torstai-iltana jälleen Tapparan, tällä kertaa vieraskaukalossa Tampereella.

17:05