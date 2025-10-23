MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästeli Doug Sheddenin ratkaisua aloittaa rauhallisesti Vaasan Sportin penkin takana.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Sheddenin loppukauden sopimus oli todellinen syysyllätys. Karismaattinen kanadalaiskoutsi saapui Pohjanmaalle alkuviikolla ja tutustui uuteen joukkueeseensa tiistaina.
Shedden, 64, alleviivasi, ettei hän heti ala ajaa omia muutoksia sisään, vaan kertoi katsovansa ensin viikon verran sivusta ja tekevänsä sitten tarvittavat muutokset.
Asiantuntija Kivi kritisoi tätä ratkaisua Liigaviikon tuoreimmassa jaksossa.