HIFK kertoi keskiviikkona päättäneenä urheilujohtaja Janne Pesosen sopimuksen yhteisymmärryksessä. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi löysi Liigaviikko-ohjelmassa vertailukohdan Pesosen tapaukselle lähihistoriasta ja muistutti Liigan vallitsevasta olosuhteesta urheilujohtajien ammattikunnassa.

Pesosen tilanne toi Kivelle mieleen Mikko Myllykosken, jonka Kärpät vapautti keväällä tehtävistään.

– Se (Pesosen erottaminen) oli kyllä monen suulla odotettu. Urheilujohtajan maailma on kuitenkin niin erilainen. On oltava kontakteja ja hallittava isoja kokonaisuuksia. Pesoselle kävi vähän kuten Mikko Myllykoskelle Kärpissä. Olet suurseurassa, mutta itse asiasta ei ole vielä kokemusta. Riski siihen, että käy kylmät, on tosi pieni, Kivi sanoi.

Samalla Kivi muistutti, että pääsarjassa työskentelee parhaillaan koko joukko kokeneita urheilujohtajia.

– Voi sanoa, että 12 joukkueella on kokenut urheilujohtaja. HPK:lla ja HIFK:lla ei ole tehtävässä tällä hetkellä ketään. Kun ajatellaan toista vuotta JYPissä olevaa Simo Mälkiää, hänelläkin on erittäin pitkä kokemus valmennus- ynnä muista jääkiekkotehtävistä, jotka antaa mahtavan pohjan rakentaa valmennusuraa pienemmässä seurassa eteenpäin.

– Sama tilanne on TPS:n Mika Suoraniemellä. Hänellä on ensimmäinen vuosi menossa tehtävässään, mutta taustalla on todella pitkä kokemus pelaajakoordinaattorina sekä valmennus- että johtotehtävistä. Tämä kuvastaa, kuinka vaikea paikka SM-liiga on, jos urheilujohtajalla ei ole vähittäin lisääntyvää kasvumahdollisuutta.