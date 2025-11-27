MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi odottaa SM-liigalta torstaina kovia päätöksiä.

SM-liigaseurat kokoontuvat torstai-iltana sarjan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen merkittävään yhtiökokoukseen. Kokouksessa seurojen on määrä äänestää tulevasta sarjajärjestelmästä ja keskustella tulonjaosta ja SM-liigan hallinnosta.

SM-liiga tiedottaa kokouksessa tehdyistä päätöksistä tänä iltana heti kokouksen jälkeen. Lehdistötilaisuus käynnistyy aikaisintaan kello 21.00, mutta alku voi viivästyä kokouksen kestosta riippuen.

Viime viikkoina neuvottelupöydällä on pyöritelty pääosin kahta vaihtoehtoa: 12+10 joukkueen sarjaa ja 14+10 joukkueen sarjaa. Lisänä keskusteluihin on nostettu mahdollinen liigaehdot täyttävillä Mestis-joukkueilla väritetty supersiirtymäkausi, jonka perusteella SM-liiga supistettaisiin joko 14 tai 12 joukkueeseen.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toivoo illalta vain yhtä asiaa.

– Päätös. Se täytyy yksinkertaisesti tehdä. Tätä on kolme vuotta vatvottu. Jonkinnäköinen päätös, että nyt näin edetään. Muuten puheenjohtajat täytyy vaihtaa. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että jollain lailla ei ulos tulla, Kivi ennakoi jännittävän SM-liigaillan agendaa.

Mitä Liigaviikon Karri Kivi ja Teemu Niikko ajattelevat SM-liigan tulevasta yhtiökokouksesta ja edessä olevista tärkeistä päätöksistä? Katso keskustelu kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.