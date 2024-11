Kärpät kriisin partaalla? Seurasta räväkkä kannanotto: "Kukaan ei tosiaan puhuisi"

Merkittävin panoksin ja yhtenä suurimmista mestarisuosikeista Liiga-kauteen lähtenyt Kärpät on runkosarjan ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sarjataulukossa vasta sijalla yhdeksän. Lauantaina oululaiset kärsivät 1–4-tappion Lahden Pelicansille. MTV Urheilun Karri Kivi kauhisteli Kärppien puolustuspään virheitä kyseisessä ottelussa.

10 ottelun kuntopuntarissa joukkue on sijalla 12. Neljästä edellisestä ottelusta voittoja on vain yksi, ja sekin irtosi sarjassa omilla syvyyksillään sukeltavasta Jukureista.

Kärppien ongelmat ovat olleet syksyn aikana moninaisia, mutta ne tiivistyvät etenkin puolustuspäähän. Joukkue on päästänyt koko sarjassa eniten maaleja yhdessä Jukurien kanssa.

Ensimmäistä kokonaista kauttaan seuraa luotsaava Ville Mäntymaa ei ole saanut joukkueen kurssia vielä käännettyä pysyvämmin. Nurkkapöytäpuheet ja jopa valmentajan vaihtamista vaativat supinat ovat kiekkopiireissä lisääntymään päin.

Kärppien urheilujohtaja Mikko Myllykoski vastasi maanantaina MTV Urheilun esittämiin kysymyksiin koskien joukkueen suorittamista ja tilaa.

Mikko Myllykoski, miten kommentoit Kärppien suorittamista yleisellä tasolla?

– Koko syksyhän on ollut suhteellisen vaihtelevaa. Välillä pärjätty ja välillä ei. Tasalaatuisuus on puuttunut ja tulokset ovat olleet heikompia kuin mitä on toivottu.

Miten näet joukkueen puolustuspelaamisen tällä hetkellä?

– Jos katsoo yksittäisiä tilanteita, niin niitä ikävä kyllä silloin tällöin tulee. Ne on inhimillisiä virheitä, jotka on nyt sitten kostautuneet maalien muodossa. Miksi niitä sitten tulee, niin sehän on sellainen kysymys, jota yritämme ratkaista.

Missä Kärppien pelin kuva kokonaisuutena menee? Onko olemassa ennusmerkkejä, että homma kääntyy?

– Kyllä vahvasti uskon siihen. Asioita ollaan joukkueen kanssa jouduttu yhdessä paljon miettimään. Sekin pitää muistaa, että muutamalla voitolla kukaan ei puhuisi tällaisista asioista. Ollaan inhorealistisia siinäkin, että pirun tasainen sarja. Muutama voitto, niin kukaan ei tosiaan puhuisi meidän huonosta pelaamisesta. Sijoituksestahan tässä on kysymys (neljänteen sijaan 9 pistettä). Kyllähän lauantainakin, jos katsoi pelin, niin emmehän me pelanneet huonosti. Se oli meiltä hyvää pelaamista. Muutama virhe puolustuspäässä maksoi meille pisteet. Kokonaiskuvassa on paljon hyvääkin. En allekirjoita, että esimerkiksi Pelicans-peliä oltaisiin hävitty jotenkin umpisurkealla pelillä.

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Miten aistit joukkueen henkistä tilaa tällä hetkellä?

– Kovat odotukset luovat myös pelaajille paineita ja odotusarvoja, jotka heille on asetettu. Se tuo varmasti osittain, ihan ansaittua, painetta. Rentous ei ole tekemisessä tullut ihan esille. Muutaman onnistumisen perässä tässä ollaan, ne sitten ruokkivat lisää onnistumisia. Minulla on ollut koko ajan pirun luottavainen fiilis. Näen kyllä, että mitä siellä päivittäin tehdään. Ryhmä on tiivis ja välittää selkeästi toisistaan. Kyse ei ole siitä, että joku vetäisi välistä siellä. Kaikilla on tahto pärjätä ja voittaa pelejä. Totta kai, tämä on kilpaurheilua. Tulokset eivät ole sellaisia mitä me, suuri yleisö ja kärppäkannattajat ovat toivoneet. Tietysti se aiheuttaa pulinaa ja ihmetystä, mutta arki ratkaisee. Näen, että meidän arki on sellaista, että me tullaan täältä varmasti nousemaan.

Minkälaista tasonnostoa odotat joukkueelta yksilötasolla?

– Kyllä siellä jokainen pelaaja tietää oman suoritustasonsa. Jokainen miettii, miten voisi olla parempi. Tietysti pyrimme auttamaan heitä valmennuksen kanssa fyysisesti ja taktisesti. Ei siellä varmasti ole sellaisia fiiliksiä, että nyt on mennyt hienosti ja lasketellaan kevääseen.

Miten päävalmentaja Ville Mäntymaa on onnistunut syksyn aikana omassa tehtävässään?

– Meininki on ollut koko kauden mielestäni hyvää. Se on tietenkin valmennuksesta kiinni. Avoimen ja keskustelevan toimintatavan perässä tässä on oltu. Myös valmennuksen puolella on korjattavaa ja mietittävää, että mitkä on ne oikeat asiat, jotka saa meidät voittamaan enemmän. Niitä yritetään porukalla ratkoa. Se, miten nopeasti ne asiat putkahtavat pintaan, niin meillä on kuitenkin 38 peliä tässä vielä jäljellä. Se on valtava määrä pisteitä jaossa. On selvää, että paine jokaisen seuraavan pelin voittamiseen on olemassa jatkuvasti. Yritämme jokaisen kiven kääntää, että saataisiin homma kääntymään vähän parempaan suuntaan.

Onko Mäntymaalla tällä hetkellä urheilujohdon täysi luottamus takanaan?

– Kyllä on.

Kärppien kausi jatkuu keskiviikkona kotiottelulla Rauman Lukkoa vastaan.