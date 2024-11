SM-liigan suurseura kriisissä – faktat ovat karseita: "Miten voi olla noin sekaisin?"

Ville Mäntymaan valmentama Kärpät on hävinnyt viimeisimmistä kahdestatoista ottelustaan peräti kahdeksan peliä. Oululaisjoukkue on tällä hetkellä SM-liigassa yhdeksäntenä. 22 ottelusta on kasassa 31 pistettä.

Karri Kivi huomioi, että Kärpillä on vain kuusi kolmen pisteen voittoa, mikä on yhtä vähän kuin peräpään JYPillä ja HPK:lla. Ja mikä surkeinta, Kärpät on päästänyt muista pahasti jääneen sarjajumbo Jukurien kanssa eniten maaleja, 77 per joukkue. Kärppien lukema on suhteellisesti vielä luokattomampi, koska Jukurit on pelannut ottelun enemmän.