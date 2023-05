Kari Jalonen järjesti Leijonien MM-lohkoon erityisvalvonnan – "Mulla on ollut täällä oma mies"

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Jouduttiin rakentelemaan ketjuja, kun Chytil ja Sedlak putosivat pois. Kolme ensimmäistä ketjua on nyt löytynyt. Se on ollut meidän tämän vuoden tarina. Vammoja on tullut aika paljon, Jalonen kertaa MTV Urheilulle.