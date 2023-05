Jukka Jalonen paljastaa kovan faktan Leijonista – nosti esiin myös painavan syyn sille, miksi ykköstrioa ei hajoteta

Vertaus viime kevääseen

– Meidän tilastomme ovat ihan samanlaisia kuin viime vuoden kisoissa, kun lasketaan luotujen paikkojen ja annettujen paikkojen suhdetta. Ongelma on ollut se, että olemme olleet tehottomia, jos vertaa viime kevääseen. Sen lisäksi olemme päästäneet helpommin maaleja omiin. Määrällisesti kaikki on kunnossa. Meillä on vahva luotto siihen, että jossain vaiheessa tehokkuuskin napsahtaa kohdilleen, Jalonen vakuuttelee.

– Jos mietitään, että onko heillä kulkenut vai ei, niin tuo on ollut ihan tämän turnauksen parhaita ketjuja. Mikko Rantasella on tasakentällisin 35 paikkaa, joissa hän on ollut mukana. Kuudessa pelissä. En tiedä onko kellään muulla noin montaa. Ja kolme paikkaa omiin. Okei, kolme tehtyä noista, mikä on tietenkin huono juttu. Mutta keskimäärin kuusi paikkaa per peli MM-kisoissa. Se on kova juttu, Jalonen linjaa.