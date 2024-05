Leijonien elintärkeä osasto vielä tuuliajolla – "Pienet nuhteet Jukka Jaloselle"

Suomi–Itävalta to 16.5. klo 17.20. Studio käyntiin jo klo 16.30!

– Kaikki on niin hyvin kuin vain voi olla tuolla pelaajamateriaalilla, MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen linjasi Leijonien otteet heti analyysinsä alkuun.

Mikael Granlund on kerännyt ykkösketjun ja ykkösylivoiman moottorina pisteet 0+4 – kaikki näistä ottelussa Britanniaa vastaan – mutta muuten Leijonien kärkitrion tehot ovat jääneet piippuun.

NHL-vahvistus Valtteri Puustinen on ollut Granlundin aisaparina läpi alkukisojen, mutta kolmas lenkki on vaihdellut. Avausottelussa toisella laidalla oli Juha Jääskä , seuraavassa kahdessa pelissä Granlund istutettiin laitaan, ja sentterin tontille nousi vasta 18-vuotias superlupaus Konsta Helenius .

Ykkössylinteri on siis yskinyt.

– Ei se oikein vielä ole löytynyt. Ketjut 2, 3 ja 4 ovat alkaneet löytää sitä yhteispeliä ja semmoista yhtenäistä hyökkäämistä. Ykkösketjussa on nyt vähän Heleniusta koitettu, Jääskä on ollut siinä välillä, ja siinä on vähän pyöritetty hommaa, myös ykkösylivoimalta parempaa odottava MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin perkasi Leijonaraadissa tiistaina.