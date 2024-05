Kommentti: Leijonien piilevä MM-katastrofi tiivistyy Mikael Granlundiin ja tähän puhuttelevaan faktaan

Viisi ottelua, kaksi voittoa ja kolme tappiota. Leijonien kevään MM-turnaus on ollut melkoista vuoristorataa täynnä.

Leijonat on nyt tilanteessa, jossa se on pakkovoittojen äärellä.

Suomelta yllättävän päänahan ottanut Itävalta on nyt kolmen pisteen päässä. Itävalta kohtaa alkulohkon loppumetreillä Iso-Britannian ja Norjan, kun taas Leijonat pelaa vielä Tanskaa ja Sveitsiä vastaan.

Näistä erityisesti Sveitsi on todella kova vastustaja NHL-tähtien Roman Josin , Kevin Fialan ja kumppanien johdolla.

Tasapisteissä Itävalta on edellä, koska se voitti keskinäisen kohtaamisen. Tämä tietää sitä, että Leijonien pitäisi ottaa kahdesta jäljellä olevasta pelistä vähintään neljä pistettä , jotta sen jatkopaikka varmistuisi.

Suomen joukkueen ympärillä on pyörinyt koko kisojen ajan sama narratiivi: mites tuo ykkösketju? Granlundin rinnalle ei ole löydetty missään vaiheessa toimivaa kombinaatiota.

Se on totta, että Granlund oli paikoilla Kanada-pelissä. Mutta fakta on myös se, että tilastoriville merkattiin numerot 0+0.

Tuo on ollut toistuva ilmentymä tämän kevään kisoissa. Granlundiin liittyen kaikista rujoin fakta on se, että hän on jäänyt nollille kaikissa muissa peleissä paitsi Iso-Britanniaa vastaan. Tuolloin Granlund keräsi MM-kisojen pikkumaata vastaan neljä syöttöpistettä (0+4) kasaan.