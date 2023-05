Leijonien Emil Larmin supervire odotuttaa itseään – lyökö tämä tekijä vaihteen silmään? "Ei ihan lähelläkään"

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Larmi pelasi Leijonien MM-kotiturnauksen alkusarjassa viisi ottelua seitsemästä. Växjön mestariveskarin torjuntaprosentti on alkusarjan jälkeen 92,24%.

– Iso osa on ollut hyvää tekemistä. Joitain pieniä kuoppia, mutta niitä on sitten paranneltu. Edelleen on varaa parantaa, Larmi linjaa Suomen kokonaissuoritusta.