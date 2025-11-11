Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, ettei juuri nyt ole oikea aika keskusteluille Venäjän kanssa. Valtonen ei pidä hassunkurisena sitä, ettei Eurooppa käy tällä hetkellä keskusteluja Putinin kanssa, vaikka Trump käy.
Presidentti Sauli Niinistö sanoi eilen Ylelle, että Euroopan olisi viisasta käydä keskusteluja suoraan Venäjän kanssa.
Niinistö sanoi pitävänsä "hassunkurisena", että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, mutta eurooppalaiset johtajat eivät.
– Mielestäni tilanne ei ole hassunkurinen, vaan päin vastoin olen erittäinkin iloinen siitä, että Eurooppa on niin yhtenäinen, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.)
Juttu päivittyy.