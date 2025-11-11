Romaniasta löytyi tiistaiaamuna mahdollisia droonin jäänteitä läheltä Ukrainan rajaa, jonne Venäjä hyökkäsi viime yönä.
Romaniassa viiden kilometrin päässä Ukrainan vastaiselta rajalta tehdyistä löydöksistä kertoo Romanian puolustusministeriö.
Ministeriön mukaan epäillyt droonin jäänteet ovat Ukrainan Tonavan jokisatamien lähellä sijaitsevalla alueella. Alueen asukkaita kehotettiin viime yönä suojautumaan, kun Venäjä iski Ukrainan puolelle. Naton hävittäjiä ei voitu huonojen sääolosuhteiden vuoksi lähettää ilmaan.
Romanialla on 650 kilometriä yhteistä rajaa Ukrainan kanssa.