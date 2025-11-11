Euroopan ja Venäjän keskusteluille ei ole vielä edellytyksiä, sanoo pääministeri.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on toista mieltä kuin presidentti Sauli Niinistö. Niinistö sanoi eilen Ylen haastattelussa, että Euroopan voisi olla syytä käydä keskusteluja Venäjän ja Vladimir Putinin kanssa.

– Joka päivä jatkuva tuhoaminen ja tappaminen ja ohjukset siviili-infrastruktuuria kohtaan eivät oikeasti anna edellytyksiä keskustella tässä ja nyt, Orpo sanoo.

Pääministeri Orpo kommentoi asiaa MTV Uutisille eduskunnassa.

– Venäjän pitää lopettaa sotiminen ja tappaminen. Pitää saada aikaan tulitauko. Se on ehdoton ensimmäinen asia. Kun Euroopan pitää jossain vaiheessa keskustella, se pitää tehdä koordinoidusti, siinä ei ole varaa sooloilulle.

Niinistö: "Näen hassunkurisen tilanteen"

Venäjä on jatkossakin Suomen ja Euroopan naapuri, joten keskusteluyhteys tulee Orpon mukaan joka tapauksessa vielä aukeamaan.