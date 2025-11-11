TV-kanavan jakamaan tarinaan tarttuivat myöhemmin monet maan valtiolliset mediat. Kyse on mitä todennäköisimmin räikeästä venäläispropagandasta.
Venäjän valtiollinen tv-kanava Russia-24 raportoi tiistaina Venäjän ilmavoimien hävittäjälentäjästä, jonka se väittää joutuneen länsimaiden kiristyksen ja lahjonnan kohteeksi.
Tarina vaikuttaa tyypilliseltä venäläispropagandalta, jonka paikkaansapitävyyttä ei ole pystytty vahvistamaan. Ainakaan alkuiltapäivään mennessä tapausta eivät ole kommentoineet Ukraina tai länsimaat sekä Nato.
Hävittäjälentäjä väittää, että hänelle oltaisiin tarjottu kolme miljoonaa dollaria käteisenä sekä länsimaiden kansalaisuus vaihtokauppana sille, että hän suostuisi lentämään venäläisen Kinzhal-ohjuksilla varustetun MiG-31-hävittäjän kohti Nato-maa Romaniaa.
Valtiollisen uutistoimisto RIA Novostin mukaan hävittäjä olisi pitänyt lentää Naton tukikohtaan, jossa se olisi ammuttu myöhemmin alas ilmatorjunnan toimesta.
"Ukrainan ja Britannian vakoojien suunnitelma"
Median mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB olisi estänyt esimerkillisesti tämän "Ukrainan ja Britannian vakoojien suunnittelman", jonka se väittää olleen "laajamittainen provokaatio".
– Ukrainan tiedustelupalvelut aikoivat käyttää konetta provosoidakseen Naton tehostamaan toimiaan Venäjää vastaan, TV-kanavan juontaja selitti lähetyksessä.
Venäjällä valtiollisilla medioilla on keskeinen tehtävä maan tiedonvälityksessä ja mielipiteiden muokkaamisessa siten, että se vahvistaa Kremlin näkökulmaa ja tukee poliittista järjestelmää.
Kreml pyrkii propagandallaan myös edistämään tavoitteitaan Ukrainassa, jonne se hyökkäsi laittomasti vuonna 2022.