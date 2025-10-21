Korjaus kannattaa, jos se maksaa alle 50 prosenttia auton arvosta.

Mistä tietää, kannattaako auto vielä korjata? Vaikea kysymys, johon on monta vastausta.

– Auton ikä ja kilometrit kertovat paljon jäljellä olevasta käyttöiästä. Yleisesti ottaen yli 15 vuotta vanhat autot alkavat vaatia yhä enemmän huoltoa, ja varaosien saatavuus voi vaikeutua, auton varaosiin erikoistunut Merteil kertoo tiedotteessaan.

Yhtiö kehottaakin laskemaan rukkausta vaativan auton nykyisen arvon.

– Yleisesti ottaen korjaus alkaa olla epätaloudellista, jos vuosittaiset korjauskustannukset ylittävät 50 prosenttia auton arvosta. Esimerkiksi 5 000 euron arvoista autoa ei kannata korjata 3 000 eurolla vuodessa, yhtiö toteaa.

– Vaihto on järkevämpää, kun korjauskustannukset ylittävät 50 prosenttia auton arvosta.

Kokonaiskustannuksia arvioitaessa huomioon tulee ottaa myös vakuutusmaksut, katsastus- ja huoltokustannukset sekä mahdolliset rahoituskulut.

"Iso korjaus voi olla järkevä"

Esimerkiksi jarrut ja ohjauslaitteet on pakko korjata, koska ne ovat turvallisuuden kannalta kriittisiä.

– Ennen korjauspäätöstä on syytä arvioida auton yleiskunto kokonaisuutena. Yksittäinen iso korjaus voi olla järkevä, mutta jos ongelmia kasaantuu useita, tilanne muuttuu.

– Keskeisimmät komponentit ovat moottori, vaihteisto ja kori. Moottorivika voi maksaa useita tuhansia euroja, ja jos samanaikaisesti vaihteisto alkaa oireilla, korjaaminen ei enää kannata.

Esimerkiksi klassikko- tai harrastusautossa päätökseen vaikuttaa myös auton erityinen arvo. Luksusmenopeli taas voi säilyttää arvonsa paremmin kuin peruskaara, mutta sen korjaaminen voi olla kalliimpaa.

Yli 40-vuotiaista autoista löytyy katsastuksessa yleensä selvästi vähemmän vikoja kuin 15–30-vuotiaista autoista, kertoi A-Katsastuksen tekninen johtaja Hannu Pellikka aiemmin.

Lue myös:

Katso myös: Asiantuntija vastaa: Kannattaako auto ajaa loppuun vai vaihtaa uudempaan?

2:57 Vastaamassa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Lähteet: Merteil, Hinauspalvelu Huhtanen, Autoriitalakimies