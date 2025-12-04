Pörssisähkön hinta nousee perjantaina.
Sähkön hinta on perjantaina suurimman osan päivästä noin 20 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on hintavaa aamukahdeksan ja iltaseitsemän välillä. Kalleimmillaan sähkö on aamulla ja aamupäivällä, kun sähkön hinta on kello 9–11 lähes 22 senttiä kilowattitunnilta.
Muina vuorokaudenaikoina sähkön hinta on noin kymmenen senttiä kilowattitunnilta.
Suomessa otettiin lokakuun alussa käyttöön pörssisähkön varttihinnoittelu, jossa kilowattitunnin hinta määritellään 15 minuutin välein aiemman tunnin sijasta.