Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

– Siirtymäaikana yrittäjä voisi pitää nykyisen työtulonsa tai eräin rajoituksin siirtyä pääsäännön mukaiseen työtuloon, selvityksessä myös sanotaan.

Nykyisin yrittäjien eläkemaksut ja kertyvät eläkkeet perustuvat erikseen määriteltävään niin sanottuun YEL-työtuloon.

– Tämä tekisi työtulon nykyistä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja ja niiden vaihteluita, selvityksessä sanotaan.

Yrittäjien eläkemaksut pitäisi pitkälti sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin, ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaamassa selvityksessä.

Professori MTV:lle: Eläkeikä nostettava nopeasti yli 70 vuoteen

Ministeri veti maton alta

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi kuitenkin jo aiemmin tällä viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa , että ministeriössä valmistellaan "täsmätoimena" pienituloisille ja aloitteleville yrittäjille mahdollisuutta määrittää eläkemaksunsa todellisten ansaittujen tulojen mukaan. Hänen mukaansa eläkejärjestelmää voitaisiin muuttaa vielä tällä hallituskaudella.

Ministeri myös sanoi, ettei ollut vielä saanut Rantalan raporttia, mutta ei uskonut sen ratkovan kasvun ja yrittäjyyden edellytysten ongelmaa.