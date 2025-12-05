Yrittäjien eläkemaksut pitäisi pitkälti sitoa todellisiin ansaittuihin tuloihin, ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilaamassa selvityksessä.
Ministeriön selvityksen mukaan pääsäännöksi pitäisi ottaa työtulon määräytyminen verotuksen ansiotulotietojen perustella.
– Tämä tekisi työtulon nykyistä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja ja niiden vaihteluita, selvityksessä sanotaan.
Nykyisin yrittäjien eläkemaksut ja kertyvät eläkkeet perustuvat erikseen määriteltävään niin sanottuun YEL-työtuloon.
Selvityksessä ehdotetaan, että yrittäjillä olisi tietyissä tilanteissa jatkossakin mahdollisuus laskennalliseen työtuloon, joka määritettäisiin samoilla periaatteilla kuin nykyään.
Nykyistä ohjeellista työtulon arviointilaskuria kehitettäisiin kuitenkin nykyistä tarkemmin mittaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa.
– Siirtymäaikana yrittäjä voisi pitää nykyisen työtulonsa tai eräin rajoituksin siirtyä pääsäännön mukaiseen työtuloon, selvityksessä myös sanotaan.