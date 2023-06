Hyundaissa ja Toyotassa on ero, joka höystää Esapekka Lapin ja Sébastien Ogierin voittotaistelua: "Näkee kaikissa soraralleissa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Osasimme odottaa, että he ovat vahvoja. Tietysti kun Meksiko ja Portugali menivät meiltä hyvin, oletusarvo on, että pystymme pitämään tämän vauhdin, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala antoi perjantain päätteeksi tunnustusta naapurileiriin.

Lisäväriä lauantaihin tuo se, että päivän neljä erikoiskoetta ajetaan kukin kahteen kertaan ja siinä missä Toyota on yleensä vahvempi ensimmäisellä ajokerralla, Hyundai on sitä jälkimmäisellä lenkillä.

– Aina kun mennään toista ajokertaa, tie on puhtaampaa ja siinä on uraa, niin silloin Hyundai tuntuu aina olevan vahvoilla. Se on ominaisuus, jonka näkee kaikissa soraralleissa. Kun pito on parempi, silloin he ovat aina selvästi vahvempia kuin aamupäivän lenkeillä, Latvala sanoo.