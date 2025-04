Juha Kankkuselta lehmävertaus Kalle Rovanperän kokemasta käänteestä – "Just katsoin, kun luiskautin"

Meno oli kerrassaan henkeäsalpaavaa. Toyotan Kalle Rovanperä tykitteli pohja-ajat perjantain kaikille kuudelle erikoiskokeelle Kanarian MM-rallissa. Tallipäällikkö Jari-Matti Latvalaa tuuraava Juha Kankkunen kommentoi käännettä alkukaudesta lehmävertauksella.

Toyota lähtee Kanarian asfalttiosakilpailussa lauantain ajopäivään viitoisjohdossa järjestyksessä Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta. Myös Hyundait ovat olleet helisemässä tallia vastaan ensimmäistä kertaa MM-sarjan ohjelmassa nähtävässä kisassa.

Juha Kankkunen kiitteli Toyotan tiimin tehneen hienoa työtä ja kehui autojen toimimista. Ansaitut hehkutukset saivat kuljettajatkin, etunenässä Rovanperä.

– Kaikki ovat ajaneet minun mielestäni hienosti, mutta spesiaalisti Kallelle oli kyllä ihan kympin päivä, Kankkunen sanoi.

Johtotehtävissä oleva nelinkertainen maailmanmestari tietää omalta ajouraltaankin tunteen, kun on tökkinyt mutta sitten paine poistuu.

– Se on just sellainen kuin päästäisi lehmät laitumelle. Silloin lähti kulkemaan.

Niin on käynyt Rovanperälle alkukauden vaikeuksien jälkeen, kun sesongin avauskisoista tuli neljäs ja viides sija sekä keskeytys. Ketsuppiputeli on poksahtanut Kanarialla apposelleen kerralla oikein kunnolla.

– Kalle on ollut koko ajan hymyissä suin. Kun kysyin, onko mitään, hän sanoi, että ei, tämä on vain helppoa, kun kaikki toimii ja auto on kympissä, niin antaa vain mennä.

– Eiväthän Kallen ajotaidot ole mihinkään hävinneet. Alkukaudesta on vähän tökkinyt, mutta minä olen tiennyt koko ajan, että kyllä se vauhti siellä on.

"Ei koskaan tiedä"

1:47 Kalle Rovanperä latasi perjantaihin kuudennetkin pohjat: "Aivan veret seisauttavaa toimintaa."

Kankkunen kuitenkin tiedostaa erittäin hyvin, ettei vielä ole mitään jaettu. Kisaa on vielä kaksi ajopäivää jäljellä.

– Kyllä tässä hommassa on aina riski. Minä just katsoin omaa vanhaa videotani, kun luiskautin Espanjassa nurin.

– Tämä päivä oli meille hyvä, huominen voi olla toista, Kankkunen totesi perjantain päätteeksi.

– Ei tätä koskaan tiedä. Niin kuin nähtiin Keniassakin, sunnuntai pitää ajaa vielä loppuun asti.

– Ainakin tunne on nyt hyvä ja autot menevät sillä lailla, että kyllä minä näkisin, että hienot mahdollisuudet on taistella jopa kolmoisvoitostakin.

Toki nyt kun tiimillä on viitoisjohto, kolmoisvoittoa enemmänkin voisi parhaimmassa tapauksessa olla saatavilla.

1:50 Oliko Kalle Rovanperän päivä täydellinen? Näin suomalaistähti kommentoi.

0:57 Sébastien Ogier veisteli Kalle Rovanperästä: "Yksi pikkujätkä oli nopeampi kuin kukaan muu."

1:19 Elfyn Evans oli turhautunut, vaikka tiimillä kulki.

2:14 Sami Pajarin rengasvalinnassa kyse tiimipelistä? – "Tulee tämmöinen junnu."

1:11 Takamoto Katsuta: "Auto ei tahdo mennä kuten haluan."