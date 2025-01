Kalle Rovanperä teki jälleen uuden aluevaltauksen: "Se oli jotain, mitä olen halunnut jo pitkään"

Toyotan Kalle Rovanperä palaa ensi kaudella täysipäiväisesti takaisin rallin MM-sarjaan.

Rovanperä ajoi viime kaudella vain puolikkaan MM-kauden ja keskittyi kokeilemaan uusia kilpailumuotoja sekä viettämään ansaittua vapaa-aikaa perheen ja ystävien parissa.

Rovanperä ajoi viime vuonna muun muassa Porsche Carrera Cup Benelux -sarjassa. Vielä ennen täysipäiväistä paluuta rallin pariin Rovanperä ehti tekemään yhden uuden aluevaltauksen, kun hän kokeili Toyotan Hypercaria simulaattorilla.

Toyotan tehdastiimi kilpailee Toyota GR10 Hybrid -autolla kestävyyskisojen MM-sarjassa (WEC), johon kuuluu muun muassa ikoninen Le Mansin 24 tunnin kilpailu.

– Oli todella siistiä päästä viimein TGR:n simulaattoriin ja erityisesti Hypercarilla ja Le Mansissa. Se oli todella siisti kokemus simulaattorissa, ja jotain sellaista, mitä olen halunnut tehdä jo pitkään, Rovanperä kertoi.

– Sessio oli lopulta aika lyhyt, mutta mielestäni opin simulaattorin nopeasti ja pärjäsin aika hyvin auton kanssa. Nautin siitä todella ja toivottavasti saan tehdä sitä vielä lisääkin ja päästä kunnolla vauhtiin, Rovanperä jatkoi.

Rovanperä onnistui simulaattorissa hyvin ja sai paljon positiivista palautetta insinööreiltä. Suomalainen on vasta 24-vuotias. Selvää lienee se, ettei Rovanperä kilpaile rallin MM-sarjassa täysipäiväisesti ainakaan ajouransa loppuun saakka. Rovanperän pitkän tähtäimen haaveet ja tavoitteet ulottuvat myös erikoiskokeiden ulkopuolelle.

– Sanoisin, että yksi tavoitteistani on nyt kokeilla erilaisia asioita ja erilaisia moottoriurheilulajeja. Olen tehnyt jonkin verran rata-ajoa, ja sen myötä tämä tunne on vahvistunut – haluan tehdä jotain radalla, Rovanperä sanoi suoraan.

– Tietenkin Hypercarin ajaminen jonain päivänä olisi unelma. Olen jo tehnyt hieman ajoa simulaattorissa ja se sujui ihan hyvin. Mutta toki paljon on vielä tehtävää. Se on hyvin erilaista kuin ralli. Olen kuitenkin vielä melko nuori, joten haluan käyttää tämän ajan hyvin oppiakseni uusia taitoja ja kehittyäkseni kuljettajana, koska minulla on vielä paljon opittavaa, Rovanperä jatkoi.

Rovanperä on kiitollinen myös Toyotalle, joka on mahdollistanut hänelle erilaiset kokeilut autourheilun saralla.

– On todella mukavaa tuntea Toyotan tuki. He ovat olleet hyvin avoimia sille, että voin kokeilla kaikenlaista kilpa-ajon parissa. Lisäksi he tukevat nyt enemmän simulaattorin ja WEC:n puolella. On hienoa tuntea tämä tuki, ja toivon, että voimme tehdä jotain siistiä yhdessä tulevaisuudessa, Rovanperä kiitti.

Uusien kokemusten hankkiminen on kuitenkin vasta tulevaisuuden juttu. Seuraavana haasteena suomalaisella on torstaina 23. tammikuuta alkava rallin MM-sarjakausi. Kausi polkaistaan käyntiin perinteiseen tapaan Monte Carlosta.