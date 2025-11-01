Kalle Rovanperällä on edessään kova haaste ensi vuonna. Rallin maailmanmestaruuden kahdesti voittanut Rovanperä tekee uravaihdoksen kuluvan kauden jälkeen. Suomalaistähti jättää rallin MM-sarjan ja kilpailee ensi vuonna Japanin Super Formula -sarjassa.

Rovanperän haaveissa on, että ensi vuoden jälkeen hän harppaa F2-sarjaan, joka toimii ponnahduslautana moottoriurheilun ehdottomaan kuninkuusluokkaan – formula ykkösiin.

Rovanperä testasi jo tällä viikolla F2-luokan autoa Espanjan Jerezissä. Mutta kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän otti tuntumaa kunnon ratakilpuriin. Viime vuonna hän nimittäin ajoi testit F1-talli Red Bullin RB8-autolla sekä myös F4-ajokilla ja Formula Renault 3.5 -autolla.

Rovanperä tuumi jo siinä vaiheessa, että hän voisi testata tosissaan taitojaan radalla.

– Se oli enemmänkin mediapäivä kuin kunnon suorituskykytesti. En ajanut kovinkaan montaa kierrosta autoilla. Mutta kun sain tuoreet renkaat F1-autoon ja ajoin neljä kunnon kierrosta päivän päätteeksi, siitä heräsi ajatus, että haluaisin nähdä, kuinka hyvä voisin olla näissä kisoissa, Rovanperä kertaa.

Japanin Super Formula -sarja pistää Rovanperän heti kovaan testiin. Kyseessä ei ole mikä tahansa sarja, sillä usea nykyinen ja entinen F1-tähti on käynyt kisaamassa nousevan auringon maan radoilla.

Super Formula -autojen huippunopeus on yli 300 kilometriä tunnissa. Ne ovat suorituskyvyltään lähempänä F1-luokan autoja kuin F2-kilpurit.