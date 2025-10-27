Kun Kalle Rovanperä toissa viikoilla ilmoitti siirtyvänsä tämän kauden jälkeen MM-rallista formuloihin, M-Sportin omistava Malcolm Wilson oli kuin puulla päähän lyöty. Myös Kansainvälisen autoliiton (FIAn) varapuheenjohtajana tätä nykyä toimivan britin suhtautuminen Rovanperän päätökseen on kaksijakoinen.
– Olin täysin sokissa. Uskomaton veto.
Wilson ei ollut uskoa silmiään nähdessään toissa viikon torstaina maailmalle levinneen uutisen Rovanperän pian alkavsata formulaurasta. Silti kaiken kokenut rallimies nostaa hattunsa korkealle ilmaan.
– Se on todella todella rohkea päätös, niin kaupallisesti kuin urheilullisesti.