Wilson ei ollut uskoa silmiään nähdessään toissa viikon torstaina maailmalle levinneen uutisen Rovanperän pian alkavsata formulaurasta. Silti kaiken kokenut rallimies nostaa hattunsa korkealle ilmaan.

Kun Kalle Rovanperä toissa viikoilla ilmoitti siirtyvänsä tämän kauden jälkeen MM-rallista formuloihin , M-Sportin omistava Malcolm Wilson oli kuin puulla päähän lyöty. Myös Kansainvälisen autoliiton (FIAn) varapuheenjohtajana tätä nykyä toimivan britin suhtautuminen Rovanperän päätökseen on kaksijakoinen.

Brittimediassa Wilson on hämmästellyt sitä, miten kovat rahat Rovanperä jättää pöydälle MM-rallista lähtiessään. MTV Urheilulle hän kuitenkin sanoo, että Rovanperällä on kaikki edellytykset myös onnistua ratapuolella.

– Jos joku pystyy siihen, hänellä on potentiaalia. Ikäkin on hänen puolellaan.

– Olen työskennellyt monien suomalaiskuljettajien kanssa vuosien varrella, ja hänen täytyy olla kaikkein rohkein, kun hän pystyi tekemään tuollaisen uraa muuttavan päätöksen.