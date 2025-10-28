



kertoo, että uusien omistajien julkistuksen odotetaan tapahtuvan joulukuussa, kun Kansainvälisen autoliiton alainen Maailman moottoriurheiluneuvosto kokoontuu.

Kauppojen vieminen maaliin on lajin tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää.

MM-sarjassa siirrytään kaudella 2027 uudelle sääntösyklille, ja sarja on jo pitkään kaivannut mukaan uusia autonvalmistajia.

Tällä tietoa uuden WRC27-auton on kuitenkin rakentamassa vain Toyota, kun ensin Hyundai-pomo Cyril Abiteboul ja vain päiviä myöhemmin M-Sportin omistava Malcolm Wilson kertoivat, ettei heidän tallinsa ole aikeissa rakentaa uutta autoa.

M-Sportin tallipäällikön Richard Millenerin mukaan näkemys tulevaisuudesta on juuri se asia, jota esimerkiksi heidän taustallaan vaikuttava Ford tällä hetkellä miettii.

– He ovat ajan tasalla teknisistä säännöistä, ja he ymmärtävät ne. Kyse on laajemmasta visiosta. Tiedämme, että heillä on kysymyksiä siihen liittyen, miten lajia markkinoidaan, Millener sanoi Dirtfishin mukaan.

Millener uskoo monien muidenkin autonvalmistajien ajattelevan samalla tavalla.

– Sen perusteella, mitä minä ymmärrän, on selvää, että olemme menossa kohti muutosta. Kun se on saatu maaliin ja uuden promottorin visio selville, se on palapelin viimeinen puuttuva pala, joka ratkaisee, lähteekö autonvalmistaja mukaan vai ei.

– Sen jälkeen autonvalmistajan on paljon helpompi päättää, että "tehdään kolmivuotinen sijoitus ja katsotaan, mihin päädymme". Tällä hetkellä, kun tietoa ei ole, sellaista on vaikea sanoa.

Hyundai osallistuu kauden 2027 MM-sarjaan korkeintaan Rally2-autolla. Sama pätee M-Sportiin. Uusien WRC27-autojen on määrä perustua suurelta osin juuri Rally2-autoon, ja tarkoitus on, että niillä molemmila voi reilun vuoden kuluttua ajaa tasapäisesti kilpaa toisiaan vastaan.

Millener kuitenkin huomauttaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia.

– Jos Cyril sanoo avoimesti harkitsevansa Rally2:n ajattamista, se ohjaa meitä muitakin. Mutta asiat ovat muuttuneet niin paljon viime kisojen aikana, että ei voi sanoa, etteivätkö ne muuttuisi edelleen.

Mikäli Rally2-autoista päätettäisiin tehdä pääluokka, se voisi Millenerin mukaan kestää vain yhden vuoden.

– Meidän täytyy siirtyä uusiin säänötihin. Meidän täytyy. Se on minun mielipiteeni, sillä sitä varten nämä säännöt on luotu. Jos jatkuvasti siirrämme niiden käyttöönottoa, mikä idea niissä oli alun perinkään?