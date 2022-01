Kalle Rovanperä salamyhkäisenä Toyotan uudesta ralliohjuksesta: "Kysymysmerkkejä on totta kai"

MAINOS Koko MM-rallikausi C Moressa! Monte Carlon ralli 20.-23.1. Torstai klo 20.30-23.15

Rovanperä on päässyt rajatusti testaamaan uusiin hybridisääntöihin sovitettua Yarista, mutta varsinainen kehitystyö jatkuu pitkälle ensi viikolla alkavalle kaudelle.

Kaikki tallit ovat tehneet kuumeisesti töitä rajusti muuttuvien ajokkiensa valmiiksi saattamisessa. Lauantaina autot tuotiin ensi kertaa median eteen Itävallan Salzburgissa, josta matka jatkuu ensi viikoksi Monte Carlon avauskisaan.

Rovanperä oli varovaisen luottavainen Toyotan suorituskyvystä, vaikka ei vielä tiedä, mihin tuloksiin Hyundai ja myös Ford Pumalla ajava M-Sport ovat oman autonsa kanssa yltäneet.

– Se on aina vähän vaikea, kun ei ole mitään vertailupohjaa, sanoa, että kuinka sinut on, mutta ihan hyvä fiilis on autosta. En nyt sanoisi, että mikään kauhean luottavainen vielä on, Rovanperä sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

– Aika paljon on vielä tekemistä autossa. Totta kai se on hyvä asia, että koko ajan on menty eteenpäin, ja fiilis on parantunut, mutta kyllä siinä paljon on vielä tekemistä, että saisi itselle hyvän tuntuisen siitä autosta, hän jatkoi.

Kysymys siitä, missä Yarista on kehitettävä eniten kauden alkuun mennessä, saa suomalaiskuskin hymyilemään.

– No, en minä rupea niitä tässä listaamaan, mutta paljon tietysti vaikuttaa, että säännöt ovat muuttuneet ja auto on muutenkin erilainen ja erityylinen.

– Veikkaisin, että kysymysmerkkejä on totta kai tässä vaiheessa. Varsinkin, kun testipäiviä on rajattu uusiin autoihin, niin emme ole ihan hirveästi, me kuskit, jotka kilpaa ajamme, päässeet autoilla ajamaan.

– Luulen, että kysymysmerkkejä on totta kai, mutta tiimi on luottavaisin mielin, että ihan hyvä auto on tehty, Rovanperä kommentoi.

Hybridin ajaminen vaatii uuden oppimista

Hybridimoottoreilla varustetut Rally1-autot vaativat kuskeilta aivan uudenlaista käsittelyä kuin täysin polttomoottoreiden kyydittämät aiemmat WRC-autot.

– Kyllä se ajotyyli aika paljon muuttuu. Totta kai ihan sen takia, ettei ole keskilukkoa, ja autot ovat vähän erityylisiä.