Suomalaislahjakkuus janoaa Kalle Rovanperän kilpakumppaniksi MM-sarjaan – "Samoilla jalanjäljillä"

Lindholm on yksi monesta suomalaiskuskista, joka yrittää raivata tietään kohti rallin MM-sarjan ykkösluokkaa. Talleja on kuitenkin vähän ja ajopaikkoja äärimmäisen heikosti tarjolla.

– Eihän tätä kannattaisi tehdä, jos en sitä pitäisi mahdollisena. Tavallaan se on yhtä lailla hullua pitää sitä ihan mahdottomana. On sinne vielä matkaa. Minun on vielä nostettava oman tekemisen tasoa ja muutenkin tässä lajissa kokemusta tarvitaan, vaikka sitä ei aina itse välillä malttaisikaan odottaa.