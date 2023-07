Rallin MM-sarjaan palaavan Teemu Sunisen merkittävä riskipäätös osoittautui oikeaksi: "Väitän, että homma olisi loppunut siihen"

Tätä nykyä Virossa asuva Suninen korostaa, ettei kuuta kannata lähteä heti tavoittelemaan taivaalta. Sunisen kokemus Rally1-autoista on olematon ja huomioon pitää ottaa myös miehen asema korealaisvalmistajan tiimissä.

– Kyllähän minut on sinne otettu kolmoskuskiksi ja sellaisen kuskin tehtävä on tuoda hyviä pisteitä, jos kärkikuskeille tapahtuu jotain. Oma tavoite ja toive on, että ei nyt hirveän kaukana oltaisi kärjestä, Suninen sanoo MTV Urheilulle.