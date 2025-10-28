Viikonloppuna Keski-Euroopassa niin Ott Tänak , Thierry Neuville kuin Adrien Fourmaux olivat ihmeissään ja vaikeuksissa työkalunsa kanssa. Kaikki kaipasivat tasapainoa, jota ei viikonlopun mittaan tuntunut kuitenkaan löytyvän.

– He eivät tunnu itsekään tietävän, mistä kiikastaa. Tai tietävät, mutta eivät pysty ratkaisemaan sitä aihealuetta.

Nykyautojen perusta on yhä vuodessa 2022, ja Hyundai jäi tuolloin auton suunnittelu- ja kehitystyössä pahasti lähtötelineisiin.

– Korisuunnittelun peruslähtökohdassa on ongelmia. Kun on tehty uusi auto, siinä on saatu soraominaisuuksia joiltain osin paremmaksi, mutta kun otetaan MM-sarjan kaikki kisat ja lasketaan kaikkien ajettujen erikoiskokeiden aika, niin kehitysversio ei ole mennyt parempaan suuntaan, kun ne ongelmat kulminoituvat johonkin muualle. Sanoisin, että ne kulminoituvat siihen putkikehikkoon, joka autoon on tehty, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.

– Se geometria ja tapa, jolla se on tehty, ei sovellu niin hyvin ralliin kuin Toyotan asettama taso vaatii. Toyotalla kokonaispaketti on niin hyvässä kunnossa. Sillä (Hyundailla) ei vain päästä tuohon pisteeseen.