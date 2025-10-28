Jättitalli rämpii karmealla tavalla – asiantuntijalta lohduton näkemys: "Enpä usko, että ruvetaan"
1:50Hyundaille tuli Keski-Euroopassa lisää lunta tupaan – Thierry Neuville ajoi rajusti ulos sunnuntaiaamuna
Julkaistu 28.10.2025 06:55
Mikko Hyytiä
Viidettä kertaa peräjälkeen valmistajien MM-taistelussa Toyotalle hävinnyt Hyundain rallitalli on isojen kysymysten äärellä. Tallin ongelmat käyvät ilmi etenkin asfaltilla.
Kun MM-rallikaudesta on ajettu 12 osakilpailua, Toyotalla on koossa 11 voittoa. Hyundain ainoa voitto on kesäkuulta Kreikan soralta, jossa talli on ollut vuosien saatossa vahva.
Viikonloppuna Keski-Euroopassa niin Ott Tänak, Thierry Neuville kuin Adrien Fourmaux olivat ihmeissään ja vaikeuksissa työkalunsa kanssa. Kaikki kaipasivat tasapainoa, jota ei viikonlopun mittaan tuntunut kuitenkaan löytyvän.
Tilanne ei ollut aivan yhtä paha kuin edellisellä kerralla asfaltilla huhtikuussa Kanarialla, mutta selvää on, että Hyundai on tällä hetkellä isoissa ongelmissa erityisesti kestopäällysteellä.
– Siellä on se pienen pienen pieni toimintaikkuna, jossa auto on nopea. Kaikki sen ulkopuolelta, niin… Eivät nuo kokeneet mestaritkaan tiedä, mihin suuntaan sitä pitäisi lähteä viemään, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.
– He eivät tunnu itsekään tietävän, mistä kiikastaa. Tai tietävät, mutta eivät pysty ratkaisemaan sitä aihealuetta.
Nopeimman Hyundai-kuljettajan ero pohja-aikaan on ollut tämän vuoden asfalttikisoissa keskimäärin 0,23 sekuntia kilometrillä. Viime vuonna vastaava ero oli 0,03. Toyotan lukema on molemmilta vuosilta pyöreä nolla.
Soralla erot tallien välillä ovat huomattavasti pienemmät. Toyotan tämän kauden lukema on 0,02 ja Hyundain 0,06.
Sääntöjen puolesta suurimmat muutokset viime vuodesta ovat hybriditeknologiasta luopuminen ja rengasvalmistajan vaihtuminen Pirellistä Hankookiin, mutta myös Hyundain autoa on muutettu kovalla kädellä.
Talli otti helmikuussa Ruotsissa käyttöön autonsa uuden kehitysversion, jonka rakentamiseen oli hyödynnetty useita niin sanottuja luokitusjokereita eli auton laajamittaisempaan kehitykseen varattuja päivitysmahdollisuuksia.
Nykyautojen perusta on yhä vuodessa 2022, ja Hyundai jäi tuolloin auton suunnittelu- ja kehitystyössä pahasti lähtötelineisiin.
– Korisuunnittelun peruslähtökohdassa on ongelmia. Kun on tehty uusi auto, siinä on saatu soraominaisuuksia joiltain osin paremmaksi, mutta kun otetaan MM-sarjan kaikki kisat ja lasketaan kaikkien ajettujen erikoiskokeiden aika, niin kehitysversio ei ole mennyt parempaan suuntaan, kun ne ongelmat kulminoituvat johonkin muualle. Sanoisin, että ne kulminoituvat siihen putkikehikkoon, joka autoon on tehty, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.
– Se geometria ja tapa, jolla se on tehty, ei sovellu niin hyvin ralliin kuin Toyotan asettama taso vaatii. Toyotalla kokonaispaketti on niin hyvässä kunnossa. Sillä (Hyundailla) ei vain päästä tuohon pisteeseen.
Edes lisäjokereista ei tässä kohtaa olisi iloa.
– Pitäisi tehdä kokonaan uusi kori, ja enpä usko, että yhtä vuotta varten ruvetaan tekemään kokonaan uutta runkoa tuohon autoon.
Nykyisillä Rally1-autoilla ajetaan enää ensi kaudella.