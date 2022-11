Esapekka Lapilta "melkoinen pomppu" – tuore Hyundai-kuski paljastaa nyt, mitä pari vuotta sitten tapahtui: "Tämä on huvittavaa"

– Kyllähän tämä on vähän jopa huvittavaa. Olin siinä pisteessä, että ei ole mitään hommia ja ura loppuu. Pidimme uran päättäjäiset Jyväskylässä jo 20-vuoden loppupuolella, Lappi valottaa MTV Urheilulle.

– Melkoinen pomppu takaisin lajin pariin ja siihen pisteeseen, että nyt on täysi kausi taas tehdastiimissä. Mutta mukavampi näin – kyllä minulla vielä ajohaluja ja nälkää on. Mahtava juttu, että saa vielä suorittaa tätä rakastamaani lajia.

"Tuli aika puskista"

C Moren asiantuntijat arvioivat: tällainen oli Toyotan rallikausi 2022.

– Täysi kausi on aina täysi kausi. Se ilman muuta kiinnostaa ja houkuttelee.

– Pari päivää piti ajatella ja sulatella, mitä haasteita tässä hommassa on, koska niitä todellakin on, ja taas mitä positiivisia puolia on. Tiedostetaan kyllä haasteet tässä, mitä tuleman pitää.