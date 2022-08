Tämä Kalle Rovanperän maailmanmestaruuteen vaaditaan nyt – "Totta kai harmittaa"

Seuraavaksi pisteistä ajetaan syyskuun alussa Kreikassa. Rovanperän lähtöpaikka ensimmäisenä autona perjantain erikoiskokeilla on hankala kreikkalaisilla rajuilla sorapätkillä. Käytännössä Rovanperältä vaadittaisiin loistavaa onnistumista ja Tänakilta epäonnea, sillä eron pitäisi olla Kreikan jälkeen 91 pistettä Toyota-kuskin eduksi.

Varsin epätodennäköistä siis on, että mestaruus ratkeaa Rovanperälle vielä Kreikassa. Sen sijaan syys-lokakuun vaihteessa ajettavassa Uuden-Seelannin rallissa tilanne on jo toinen, kun eron täytyy olla sen jälkeen 61 pistettä virolaiseen nähden, mikäli Tänak on onnistunut voittamaan Kreikassa.