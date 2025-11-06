Kun koko kilpailun voitosta jaetaan 25 pistettä, sunnuntaikisan ykkössijasta viisi ja kisan päättävän Power Stagen voitosta niin ikään viisi pinnaa, Evansin MM-juhlat vaatisivat häneltä vähintään palkintosuoritusta ja huippuvauhtia myös päätöspäivänä.

Britti juhlisi uransa ensimmäistä MM-titteliä, jos hän kukistaisi tiimikaverinsa Sebastien Ogierin sekä Kalle Rovanperän 23 pisteellä Japanissa (ero kaksikkoon nyt 13 pistettä).

Ogierin ja Rovanperän pitäisi puolestaan ajautua isoihin ongelmiin, esimerkiksi keskeyttää perjantaina tai lauantaina.

Todennäköisin skenaario on se, että Evans ja ainakin toinen hänen Toyota-haastajistaan taistelevat MM-pokaalista vielä kauden päättävässä Saudi-Arabian uutuuskisassa.

Kapeilla ja usein hyvin liukkailla asvalttiteillä käytävä Japanin MM-ralli on sopinut Toyota-kolmikosta parhaiten Evansille ja Ogierille. Evansin kolmen edellisvuoden saldo kisasta on 5–1–1, Ogierin 4–2–2, minkä lisäksi ranskalainen voitti kisan vuonna 2010. Rovanperä on ajanut nousevan auringon maassa MM-rallin kahdesti: 2022 hän oli 12:s, vuotta myöhemmin kolmas.