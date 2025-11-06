Ainoastaan Toyotan Elfyn Evansilla on mahdollisuus varmistaa rallin maailmanmestaruus tänään käynnistyvässä Japanin osakilpailussa, kauden toiseksi viimeiseksi kisassa.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Japanin MM-ralli 6.–9.11.
To: Testi-ek ja EK1 klo 2.01 alkaen
Pe: EK:t 2–7 klo 00.06 alkaen
La: EK:t 8–14 klo 00.23 alkaen
Su: EK:t 15–20 klo 1.39 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Britti juhlisi uransa ensimmäistä MM-titteliä, jos hän kukistaisi tiimikaverinsa Sebastien Ogierin sekä Kalle Rovanperän 23 pisteellä Japanissa (ero kaksikkoon nyt 13 pistettä).
Kun koko kilpailun voitosta jaetaan 25 pistettä, sunnuntaikisan ykkössijasta viisi ja kisan päättävän Power Stagen voitosta niin ikään viisi pinnaa, Evansin MM-juhlat vaatisivat häneltä vähintään palkintosuoritusta ja huippuvauhtia myös päätöspäivänä.