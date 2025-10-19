Kalle Rovanperää jäi vähän harmittamaan voittamansa Keski-Euroopan MM-rallin päätöserikoiskoe.

Rovanperä kahmi asvattikisasta mehevän 31 MM-pisteen potin, minkä seurauksena hän ponnisti väkevästi maailmanmestaruustaistoon Toyota-tiimikavereitaan Elfyn Evansia ja Sebastien Ogieria vastaan.

Voitto oli kovan työn takana, kun suomalaistähti sai pistää parastaan varsinkin ennen Ogierin lauantaista ulosajoa.

– Kyllä tässä sellainen tunne on, että rallia on ihan tosissaan ajettu, Rovanperä kommentoi MTV Urheilulle.

Kisan päättäneellä Power Stagella ja sunnuntain pikakisassa Rovanperä jäi kolmanneksi Ogierin ja Evansin takana. Varsinkin Evansin lipsahtaminen edelle jäi harmittamaan Rovanperää.

– Yllätyin kyllä Power-ajasta.

– Sitten tietenkin, kun jätät sen ihan viimeisen kuolemanriskin siitä pois sorapaikoilla – että jätät vähän mahdollisuutta siihen, että jos siellä on jotain yllätyksiä – niin sitten sitä eroa alkaa heti tulla.

– Silti ihan hyvä suoritus, mutta olisin kyllä halunnut olla Elfynia nopeampi, Rovanperä pyöritteli 0,3 sekunnin Power-tappiosta Evansille.

Yksi tai kaksi lisäpistettä olisi kaventanut nyt 13 pinnaan jäänyttä MM-eroa Evansiin, mutta siitä olisi ollut myös toinen, ehkä vielä merkittävämpi hyöty. Rovanperä olisi ollut Ogierin edellä MM-kakkosena, kun nyt tasapisteissä oleva ranskalainen pysyy edellä.

– Olisimme päässeet toiselle lähtöpaikalle Japanissa. Ei ole varmasti paras lähteä kolmantena sielläkään, Rovanperä summasi viitaten lehtien ja lian liukastamiin Japanin asvalttiteihin.

Miksi Rovanperä ei pidä Japanin osakilpailusta? Ja mitä mieltä hän on äärimmäisen tiukaksi menneestä MM-taistosta. Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

