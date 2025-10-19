Keski-Euroopan MM-ralli ajetaan päätökseen sunnuntain neljän erikoiskokeen ja kaikkiaan 77,78 ek-kilometrin myötä. 26,52 kilometrin mittainen päätöspätkä on historian kuudenneksi pisin Power Stage ja pisin sitten vuoden 2013. Asfaltilla näin pitkää Power Stagea ei ole ajettu koskaan aikaisemmin. MTV Urheilu seuraa päivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Kokonaistilanne 14/18 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 1.56.14,7 2. Ott Tänak Hyundai +36,3 3. Elfyn Evans Toyota +44,7 4. Takamoto Katsuta Toyota +58,3 5. Adrien Fourmaux Hyundai +1.37,8 6. Sami Pajari Toyota +1.59,0 7. Thierry Neuville Hyundai +2.30,9 8. Josh McErlean M-Sport +4.39,3

Sunnuntain ohjelma:

9.25 EK15 Beyond Borders 1 (12,37 km) 11.05 EK16 Mühltal 1 (26,52 km) 12.10 EK17 Beyond Borders 2 (12,37 km) 14.15 EK18 Mühltal 1, Power Stage (26,52 km)

Seuranta:

EK15 Beyond Borders 1 (12,37 km)

Klo 9.45: Tässä Neuvillen ulosajo:

1:50 Raju alku päätöspäivään! Thierry Neuville keula edellä kaiteeseen

Klo 9.43: Neuvillen edellä lähtenyt McErlean pääsee maaliin. Hän taipuu Ogierille 8,6 sekunnilla ja voittaa tallikaveri Munsterin neljällä sekunnilla.

Klo 9.40: Hidastusten perusteella näyttää siltä, että Neuville tuli paikkaan liian kovaa. Silta odotti vasemmalle kääntyvän mutkan takana, ja mutkan sisäpuolella oli iso rakennus, eli mutkaan mentiin sokkona. Sillankaidetta suojannut paali putosi jokeen, ja kaide vääntyi pahasti. Pätkä lyödään poikki, ja kaide näyttää niin pahasti vääntyneeltä, että tätä pätkää ei välttämättä enää ajeta...

Klo 9.37: Neuville ulkona! Hän ajaa keula edellä päin sillankaidetta. Matkanteko päättyy juuri ja juuri Saksan puolelle, sillä joki, jonka silta ylittää, on Saksan ja Itävallan rajalla.

Klo 9.34: Munster jää Ogierista reilun sekunnin kilometrillä. McErlean tulee perässä hieman tallikaveriaan kovempaa. Munsterin mukaan tiellä oli pölyä, mutta tilanne oli kuulemma ihan ok.

Klo 9.31: Ogier maalissa. Viikonlopun kovavauhtisin pätkä. Keskinopeus 124,6 kilometriä tunnissa.

– Katsotaan, mitä voimme tehdä. Tämä ei ollut helppo pölyn vuoksi. Isot kiitokset tiimille auton korjaamisesta. Yritämme tehdä parhaamme.

Klo 9 .26: Tämä lenkin ensimmäinen pätkähän on sikäli mielenkiintoinen, että – kuten nimikin kertoo – se ajetaan kahden eri maan alueella. Lähtö on Saksassa, maali Itävallassa.

Klo 9.25: Sitten mennään. Ogier liikkeellä, eli nyt saadaan heti alkuun mittatikku muille. Perjantainahan Ogier valitteli, ettei hän päässyt tiellä olleen pölyn vuoksi hyödyntämään ensimmäistä lähtöpaikkaansa täysimääräisesti. Miten mahtaa nyt olla...

Klo 9.12: Tässä rengasvalinnat päivän kolmelle ensimmäiselle pätkälle:

kuljettaja: talli: kovaa: pehmeää: Kalle Rovanperä Toyota 5 Ott Tänak Hyundai 5 Elfyn Evans Toyota 1 4 Takamoto Katsuta Toyota 5 Adrien Fourmaux Hyundai 1 4 Sami Pajari Toyota 5 Thierry Neuville Hyundai 1 4 Josh McErlean M-Sport 5

Klo 9.05: Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraamaan Keski-Euroopan MM-rallin huipennusta. Edessä on ek-kilometreillä mitattuna verrattain pitkä ajopäivä, jossa on jaossa MM-taistelun kannalta äärimmäisen tärkeitä pisteistä. Kaikkein nälkäisimpänä niitä jahtaa varmasti eilen keskeyttänyt Ogier, joka pääsee päivään parhaalta lähtöpaikalta koko joukon ensimmäisenä.

Jos henkilökohtaista MM-taistelua käydään vielä useammankin kuskin välillä, Toyota tullee tänään valmistamaan viidennen peräkkäisen valmistajien maailmanmestaruuden. Sille riittää mestaruuteen käytännössä se, että kolmikosta Rovanperä–Evans–Ogier vähintään kaksi ajaa kisan maaliin. Viides peräkkäinen mestaruus sivuaisi Citroënin saavutusta vuosilta 2008–2012 ja nostaisi Toyotan yhden päähän Lancian nimissä olevasta ennätysputkesta vuosilta 1987–1992.