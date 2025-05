Kalle Rovanperä puuskahtaa: "Koko kalenterin surkein"

Kulku ei ollut mieluista Portugalin MM-rallissa, mutta vielä vähemmän Toyotan Kalle Rovanperä on innoissaan siitä, mitä seuraavaksi on tulossa.

Kalle Rovanperä kaasutteli Portugalin MM-rallista kolmannen sijan.

– Tietenkin toisena kun starttaa täällä, se on aina hankalaa. Mutta tietenkin tänään (sunnuntaina) kun oli hyvä lähtöpaikka, kyllähän se toinen sija olisi ollut kiva pitää, Rovanperä tuumi.

Hän ajoi sunnuntaina ennen Power Stagea 11:ntenä; myöhemmin starttasi vain kärkikuski Sébastien Ogier.

Rovanperän päätöspäivän lähtöasemia paransi, että Hyundain Ott Tänak oli pudonnut lauantain lopussa ohjaustehostimen hajoamisen myötä johdosta kolmannelle sijalle, pykälän suomalaisen taakse. Virolainen paahtoi kuitenkin ohi toiseksi sunnuntain aikana.

– Tietenkin jos Elfyniin vertaa, siihen nähden meni paljon paremmin, Rovanperä huomioi tilanteen suhteessa MM-sarjaa johtavaan tallikaveri-Evansiin, joka jäi kuudenneksi.

"Elfyniltä aika paljonkin pisteitä pois"

Rovanperä on MM-sarjassa toisena, 30 pistettä Evansia perässä, mutta viime kisojen trendi on brittiin nähden ollut suomalaiselle myönteinen. Edellisen osakilpailun Rovanperä voitti Kanarialla suvereenisti, kun taas Evans sijoittui kolmanneksi.

– Kahdessa kisassa on otettu Elfyniltä aika paljonkin pisteitä pois. Tärkeitä pisteitä nuo ovat joka kerta. Silloin kun mestaruudesta ajetaan, joka kisasta pitää jotain tuoda.

– Nyt ei ollut vauhtia autossa enempää. Tämä oli ihan maksimitulos, mitä pystyimme ajamaan.

Sardinia ei innosta

Rovanperä odottaa kaikkea muuta kuin innolla seuraavaa osakilpailua, joka painellaan kesäkuun alussa Sardiniassa. Sielläkin kaksinkertaista maailmanmestaria ennen starttaa vain Evans, ja kummallekin on luvassa runsasta putsailua.

– Se on varmasti kyllä koko kalenterin surkein kisa itselleni. En tykkää yhtään siitä. Se tulee olemaan pitkä viikko, Rovanperä noitui.

– Toivottavasti saadaan jotkut hyvät pisteet. Yleensä se on aika selviytymistä itselläni ollut. Varsinkin jos lähtöpaikka on tuollainen, on aika pitkä viikonloppu ja hankala yleensä.

– Nyt kun tässä välissä ei ajeta testiä ja täällä oli jo hankaluuksia, voin kuvitella vain, mitä se on siellä. Varmasti on hankalaa.

