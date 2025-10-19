MTV Urheilu on saanut ennennäkemätöntä videomateriaalia Thierry Neuvillen ulosajosta Keski-Euroopan MM-rallissa.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Japanin MM-ralli 6.–9.11.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Neuville jysäytti sunnuntain avauspätkällä sillankulmaan, mikä romutti belgialaismestarin muutenkin erittäin laihat MM-haaveet lopullisesti.
Kansainvälisessä lähetyksessä ei näytetty lainkaan incar-kuvaa Neuvillen rytäkästä, ilmeisesti lähetyksiä sunnuntaina kiusanneiden teknisten haasteiden takia.
MTV Urheilu sai materiaalin jälkikäteen.
Yllä olevalla videolla Neuvillen ulosajo kahdesta eri kuvakulmasta – Myös Neuvillen silmin nähtynä – Hyundai-auton sisältä.
Lue myös: Kalle Rovanperä: "Minulla on nälkää" – voittohetkestä pilkisti pieni pettymys
Lue myös: Huomasitko? Kalle Rovanperän kartturista tunteikas havainto – "Mahtoiko käydä mielessä"
Kilpailun voittoon ajoi Toyotan Kalle Rovanperä, joka kohensi samalla asemiaan MM-tittelitaistossa.
1:50Raju alku päätöspäivään! Thierry Neuville keula edellä kaiteeseen.