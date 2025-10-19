



MTV Urheilun rallistudiosta tehtiinkin tunteikas havainto Halttusesta palkintokorokkeen ykköspallilla.

– Siinä kohtaa, kun Maamme-laulu alkoi soida, hän ummisti silmänsä, ja minulle tuli vähän sellainen fiilis, että mahtoiko käydä mielessä, että tässä ollaan ehkä viimeistä kertaa, studioemäntä Satu Tuomisto sanoi.

Yllä olevalla videolla kuvaa palkintokorokkeelta Maamme-laulun aikana.

Asiantuntija Jari Ketomaa kommentoi huomiota.

– Hieno fiilis. Ja ehkä tietysti osaa nyt arvostaa vielä sitä, että vielä sentään kerran pääsi tuon fiiliksen ottamaan.

– Voihan se hyvinkin olla mahdollista, että Jonne nähdään siellä ykköspaikalla vielä jonkun muun kanssa, Ketomaa summasi.

Kausi jatkuu Japanissa 6.–9. marraskuuta.

