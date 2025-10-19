Kalle Rovanperän aisapari Jonne Halttunen otti Keski-Euroopan MM-rallin voiton tunteella vastaan.
Rovanperä ajoi kartturinsa Halttusen kanssa suvereeniin voittoon sunnuntaina. Samalla kaksikko vahvisti asemiaan kolmannen MM-tittelin jahdissa, sillä ero tiimikaveri Elfyn Evansiin on nyt 13 pistettä, kun jäljellä on vielä kaksi kisaa.
Viikonloppuna ajetun kisan alla Rovanperä julkisti uutispommin, kun hän kertoi jättävänsä MM-rallin kuluvan kauden päätteeksi. Tähän päättyy myös Rovanperän ja Halttusen menestyksekäs yhteistyö.