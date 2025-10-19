Kalle Rovanperä otti MM-rallikauden kolmannen voittonsa Keski-Euroopan osakilpailussa sunnuntaina. Maalissa suomalaistähti puhui kauniisti taas valmistajien MM-tittelin ottaneesta Toyota-tallistaan.

Rovanperä nosti huomattavasti osakkeitaan maailmanmestaruustaistossa voiton tuomalla 25 pisteen potilla, sunnuntain pikakisan 3. sijalla (3 pistettä) ja kilpailun päättäneen Power Stagen 3. sijalla (3 pistettä).

– Todella hyvä viikonloppu. Se vauhti, jota pidimme "Sebin" (Sebastien Ogier) kanssa, osoitti, että olemme melko nopeita muihin verrattuna, Rovanperä totesi maalissa.

Kun suomalaistähti kysyi monesko hän oli Power Stagella, elekieli kertoi pienestä pettymyksestä.

– Okei, Rovanperä totesi ja kohautti hartioitaan.

Yllä olevalla videolla Rovanperän maaliintulo ja suomalaisvoittajan kommentit kokonaisuudessaan.

Nyt Rovanperän ero MM-kärki Elfyn Evansiin on 13 pinnaa, kun tänä syksynä ajetaan vielä Japanin asvaltilla ja uusi sorakisa Saudi-Arabiassa.

– Totta kai minulla on nälkää mestaruuteen. Paransimme nyt mahdollisuuksiamme, vaikka ei se ole vieläkään helppoa.

Evansin lisäksi MM-taistossa on mukana kolmas Toyota-tähti Ogier, tasapisteissä Rovanperän kanssa.

Toyota varmisti viidennen peräkkäisen valmistajien MM-tittelinsä Keski-Euroopassa.

– Olemme selkeästi paras tiimi. Dominoimme. Olemme tiiminä superhyvä, Rovanperä juhlisti.

Kausi jatkuu Japanissa 6.–9. marraskuuta.