Kalle Rovanperän päätös lopettaa ralliuransa pääsi yllättämään osan kuskeista, mutta toiset olivat varautuneet siihen jo ennakolta.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10.
To: EK:t 1–2 klo 15.30 alkaen
Pe: EK:t 3–8 klo 9.30 alkaen
La: EK:t 9–14 klo 9.15 alkaen
Su: EK:t 15–18 klo 9.25 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Lue myös: Kalle Rovanperältä uutispommi – väläyttää nyt yllätyskäännettä
Rovanperä kertoi viime viikolla lopettavansa uransa rallin MM-sarjassa ja siirtyvänsä ensi vuodeksi Super Formula -sarjaan Japaniin. Kaksinkertaisen rallimestarin lopullisena tavoitteena on vallata paikka F1-sarjasta.
– Olen todella yllättynyt, koska meillä oli mukavat bileet Chilen jälkeen eikä hän kertonut minulle siitä, ihmettelee Hyundai-kuski Adrien Fourmaux.
Toyotan kuljettajat kertoivat kuulleensa huhuja Rovanperän suunnitelmista, mutta lopullinen ilmoitus tuli silti melkoisena sokkina monelle.
– Kuulin siitä toisen käden tietona jo jonkun aikaa sitten. Huhut alkoivat kiertää ennen ilmoitusta, mutta olin tietysti vähän sokissa, Elfyn Evans kommentoi.
Mitä sanovat muun muassa Sebastien Ogier ja Ott Tänak? Tästä lisää jutun videolla.