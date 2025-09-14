Etelä-Amerikan-kiertue rallin MM-sarjassa oli Kalle Rovanperän kannalta murheellinen. Rovanperä oli elokuun alussa saavuttamansa Suomen MM-rallin voiton jälkeen vain kolmen pisteen päässä Elfyn Evansista, mutta Paraguayn ja Chilen osakilpailujen jälkeen ero sarjan kärkeen nousseeseen Sebastien Ogieriin on 21 pistettä.

Paraguayssa pari viikkoa sitten Rovanperä kärsi johtopaikalta rengasrikon ja jäi viidenneksi. Chilessä sunnuntaina tulos oli puolestaan kuudes. Tälläkin kertaa rengasrikko perjantaina söi eväät voittokamppailusta, mutta Chilessä Rovanperä teki itse ajovirheen, joka rikkoi renkaan.

– Ei tästäkään viikonlopusta mitään hyvää jäänyt käteen, Rovanperä tokaisi lyhyesti viimeisen erikoiskokeen maalissa.

Kolme kisaa tällä kaudella väliin jättänyt Toyota-kuljettaja Ogier nappasi Chilessä voiton. Ogier on ollut huimassa vireessä tällä kaudella, sillä ykköstila oli hänelle jo viides. Ogier on ajanut palkintosijoille kaikissa kahdeksassa kisassaan.

– Tämä oli sitä, mitä halusimme. Viikonloppu oli vaikeampi kuin Paraguayssa. Päätös oli kuitenkin hieno. Menetimme jotain edellisessä kisassa sään takia, mutta nyt saimme sen takaisin, Ogier summasi kerättyään Chilestä täydet pisteet.

– Aina sitä haluaisi enemmän. Silti on positiivista, että pystyimme nostamaan vauhtia edellisen kisan jälkeen. Olisin kuitenkin halunnut haastaa vähän enemmän Sebiä tänään, Evans sanoi.

Sami Pajari ajoi Chilessä vuoden parhaan kisansa. Lopputulos oli viides sija. Pajari taisteli viimeiselle pätkälle saakka Hyundain Thierry Neuvillea vastaan, joka kuitenkin kuittasi nelostilan nimiinsä 4,4 sekunnin erolla.

– Viikonloppu oli positiivinen. On mukava nähdä, että voimme taistella ketä tahansa vastaan, Pajari summasi.

WRC2-luokassa voittoon ajoi Ruotsin Oliver Solberg, joka varmisti ykköstilallaan myös luokan mestaruuden.

MM-sarja atkuu lokakuun puolivälissä Keski-Euroopassa. Sen jälkeen ajetaan vielä Japanissa ja Saudi-Arabiassa.