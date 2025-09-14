Chilen MM-ralli huipentuu sunnuntaina neljällä erikoiskokeella. MTV Urheilu seuraa ratkaisevan ajopäivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Päätöspäivään lähdetään suomalaisittain haastavista asetelmista. Avauspäivänä rengasrikon kärsinyt Kalle Rovanperä on kuudentena lähes puolitoista minuuttia kisaa johtavaa Sebastien Ogieria perässä.

Sami Pajari puolestaan on viidentenä 50,4 sekuntia kärjestä.

Ott Tänakin viikonloppu on ollut karmiva. Hän joutui keskeyttämään perjantaina ja vielä uudestaan lauantaina.

Chilen MM-rallin kokonaistilanne 13/16 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sebastien Ogier Toyota 2.35.03,9 2. Elfyn Evans Toyota +7,2 3. Adrien Fourmaux Hyundai +34,0 4. Thierry Neuville Hyundai +48,0 5. Sami Pajari Toyota +55,4 6. Kalle Rovanperä Toyota +1.26,6 7. Takamoto Katsuta Toyota +2.04,2 8. Gregoire Munster M-Sport +2.17,6 9. Oliver Solberg Toyota* +6.53,6

Keskeyttäneet: Ott Tänak, Hyundai (EK6 ja EK8); Josh McErlean, M-Sport (EK7)

*Rally2-kuljettaja

Sunnuntain aikataulu:

EK14 BioBio 1 – 8,78 km klo 15.35 EK15 Laraquete 2 – 18,62 km klo 16.35 EK16 BioBio 2 (Power Stage) – 8,78 km klo 19.15

Chilen MM-rallin sunnuntain seuranta:

EK14 BioBio 1 – 8,78 km

Klo 15.25: Pian jatketaan. Päivän ensimmäinen veto rallin päättävälle powerille.

EK13 Laraquete 1 – 18,62 km:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sebastien Ogier Toyota 11.50,0 2. Elfyn Evans Toyota +0,9 3. Kalle Rovanperä Toyota +3,4 4. Ott Tänak Hyundai +4,8 5. Sami Pajari Toyota +5,0 6.

Kello 15.05: Ja Sebastien Ogier pistää vielä paremmaksi! Ogier ajaa pohjat 0,9 sekunnilla. Tiukkaa on taistelu!

Kello 15.02: Elfyn Evans aloittaa sunnuntain vahvasti.Brittikuski kuittaa Rovanperän ajasta lopulta 2,5 sekuntia!

Kello 14.59: Adrien Fourmaux on maalissa: eroa Rovanperään kertyy 3,8 sekuntia. Ogier ja Evans tulevat takaa kuitenkin hieman kovempaa kuin Rovanperä, joten joudutaan vielä jännittämään, riittääkö Rovanperä veto pohja-aikaan.

Kello 14.56: Ei pysty Thierry Neuvillekaan vastaamaan Rovanperän ja Pajarin vauhtiin. Eroa jää 2,9 sekuntia. Pajarin ja Neuvillen ero kokonaiskisassa on nyt vain 7,4 sekuntia belgialaisen hyväksi.

Kello 14.53: Sami Pajari tulee lopun vahvasti ja jää Rovanperästä vain 1,6 sekuntia!

– Siellä oli joku puupalikka tiellä ja vähän otin pois siinä, kun en tiennyt, voiko siitä mennä täysillä yli. Varmaan olisi pitänyt. Ihan hyvä pätkä kuitenkin, Pajari sanoo maalissa.

Kello 14.50: Kalle Rovanperä menee kärkeen! Hän on lopulta 1,4 sekuntia nopeampi kuin Tänak. Kelpo alku suomalaistähdelle! Väliajatkin näyttävät suomalaisen kannalta hyvältä.

– Jonkun verran on irtosoraa tänään varmaan reitillä. Toivottavasti meidän lähtöpaikkamme on tarpeeksi takana, että pystytään taistelemaan. Tuolla ainakin oli aika liukasta. Ei ollut ihan puhtain veto, Rovanperä summaa.

Kello 14.47: Katsuta ei pysty vastaamaan Tänakin pohja-aikaan. Eroa syntyy 5,1 sekuntia.

Kello 14.44: Gregoire Münster on maalissa. Hän on M-Sporteista nopein, mutta jää Tänakille silti 12,4 sekuntia.

10 kilometrin väliajoissa Rovanperä on nyt 0,7 sekuntia Tänakia hitaampi. Hilkulle menee.

Kello 14.41: Ott Tänak ajaa kuin tuli hännän alla hän on maalissa 23,9 sekuntia Helleria nopeampi. Virolainen on myös väliajoissa edellä Takamoto Katsutaa. Takana Rovanperä on aloittanut hieman Tänakia nopeammin.

Tänak raportoi maalissa moottoriongelmista.

– En ole varma, kuinka pitkälle pääsemme. Olemme menettäneet jo tehoja ja lämpötilat ovat tapissa, Tänak kertoi.

Kello 14.38: Heller ja Joshua McErlean ovat erikoiskokeen maalissa. Heller on 5,2 sekuntia irlantilaista nopeampi.

Kello 14.23: Ja näin Chilen MM-rallin päätöspäivä on käynnissä! Alberto Heller lähtee ensimmäisenä päivän avauspätkälle.

Kalle Rovanperän lähtöaika on klo 14.38 ja Pajarin klo 14.41.

Kello 14.20: Jo kahdesti keskeyttänyt Ott Tänak on mukana sunnuntaina. Hän jahtaa tänään isoja sunnuntaipisteitä ja Power Stage -pisteitä.

Kello 14.05: Oikein mukavaa lauantaita ja tervetuloa taas kerran ralliseurannan pariin! Chilen MM-ralli huipentuu tänään ja luvassa on neljä vauhdikasta erikoiskoetta, joista ensimmäinen alkaa klo 14.23.