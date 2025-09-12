Kalle Rovanperän Chilen MM-rallin voittohaaveet sulivat käytännössä jo kolmannella erikoiskokeella, kun penkkakolautus puhkaisi yhden renkaan hänen autostaan.

– Tuo on kyllä ihan ajovirhe. Liian kovaa (tuohon mutkaan). Ei voi Hankookia syyttää, MTV Urheilun ralliasiantuntija ja kommentaattori Riku Tahko totesi suoraan tilanteesta.

Rovanperä joutui nilkuttamaan tämän jälkeen pitkän matkan maaliin. Hän jäi lopulta yli minuutin tallikaveristaan Elfyn Evansista (+1.11,9).

Rovanperä säästi kuitenkin vajaan minuutin, kun hän ei vaihtanut rikkoutunutta rengasta.

– Oikea päätös, Tahko totesi.

Rovanperä johti rallia ennen kyseistä haaveria. Rovanperä myönsi pätkän maalissa tehneensä virheen.

– Menin vähän pitkäksi yhdessä kapeassa kohdassa ja siitä se tuli. Valitettavaa, Rovanperä mietti ensin englanniksi, minkä perään hän totesi suomeksi:

– Eiköhän hyvä tulos mennyt siinä, Rovanperä murjaisi lohduttomasti.

Rovanperän kommentit ja kuvaa kolautuksesta syntyneistä vaurioista:

2:03 Tällaiset vauriot Kalle Rovanperän rengasrikko aiheutti