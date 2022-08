Tiesitkö tätä? Kalle Rovanperällä ällistyttävä tilasto tänä vuonna

Rovanperällä oli ennen Suomen MM-rallia 83 pisteen etumatka MM-sarjan kakkoseen. Nyt se on peräti 94 pistettä.

Mutta tiesitkö tätä? Rovanperä on kasvattanut tänä vuonna MM-johtoaan jokaisessa osakilpailussa kauden avanneen Monte Carlon rallin jälkeen.

Mutta ero on jo sitä luokkaa, että sitä on teoreettisestikin lähes mahdotonta saavuttaa.

Rovanperä on ollut tällä kaudella Power Stage -pätkien erikoismies. Jaossa on ollut maksimissaan 40 pistettä, joista Toyota-tähti on napannut peräti 33. Hän jäi päätöspätkällä pisteittä ainoastaan Kenian Safari-rallissa, mutta tililtä löytyy kaikkiaan viisi Power Stage -voittoa ja kaksi kakkostilaa.