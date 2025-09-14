Sebastien Ogierin ykkössija Chilessä oli Toyotalle 103. MM-rallivoitto. Se nosti Toyotan kaikkien aikojen tilaston kärkeen ohi Citroënin.
Ogierille voitto Chilessä oli jo tämän kauden viides, ja kaikkiaan ranskalaistähti on juhlinut kuuden viime vuoden aikana 19:ää ykkössijaa. Se on enemmän kuin yhdelläkään toisella Toyota-kuljettajalla kautta historian.
Tilastossa toisena on Kalle Rovanperä, jolla voittoja on 17. Suomalaisista Toyotalla ovat voittoon ajaneet myös Juha Kankkunen (9 kertaa), Jari-Matti Latvala (2), Hannu Mikkola (1) ja Esapekka Lappi (1).
Toyotan 103 MM-rallivoitosta peräti 69 on tullut sen jälkeen, kun japanilaisvalmistaja palasi MM-sarjaan vuonna 2017.
Citroën oli ehtinyt pitänyt automerkkien voittoennätystä nimissään toukokuusta 2011 lähtien noustuaan tuolloin Sardiniassa ohi Fordin.
Toyotan MM-rallivoittajat 1973–2025:
|kuljettaja:
|voittoa:
|Sebastien Ogier
|19
|Kalle Rovanperä
|17
|Carlos Sainz
|15
|Elfyn Evans
|10
|Ott Tänak
|10
|Juha Kankkunen
|9
|Didier Auriol
|7
|Björn Waldegård
|6
|Jari-Matti Latvala
|2
|Mats Jonsson
|2
|Ian Duncan
|1
|Armin Schwarz
|1
|Hannu Mikkola
|1
|Esapekka Lappi
|1
|Oliver Solberg
|1