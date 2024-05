Melrose-yhtyeen rumpali Jarmo "Jami" Haapanen on kuollut 60-vuotiaana.

Melrosen laulaja-kitaristi Mika "Tokela" Tuokkola julkaisi Facebook-sivuillaan julkisen päivityksen koskien ystävänsä ja kollegansa kuolemaa. Päivitys on jaettu myös Melrose-yhtyeen Facebook-tilille .

– No, onneksi voin sanoa edes tämän näin jälkeenpäin. Minulle ja meille muille bändin jäsenille ei ollut koskaan epäselvää, että kuka on yhtyeen paras ja taitavin soittaja, se oli aina Jami Haapanen ja tein sen hyvin usein selväksi Jamille. Jamin soitto oli alusta saakka kovaa, svengaavaa ja tarkkaa. Me muut oltiin kohkaajia, jotka oppivat pikkuhiljaa soittamaan paljolti sen takia, että meillä oli niin hyvä rumpali.