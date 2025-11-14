– Minä hänet löysin. Hän oli neljä vuotta töissä lehdessäni ja teki monelaisia haastatteluja muun muassa Veikko Vennamon haastattelun. Muistan, että hän ei meinannut aluksi uskaltaa mennä haastattelemaan häntä. Yritin rohkaista häntä ja loppujen lopuksi hän teki oikein loistavan jutun hänestä, Frederik kertoo.