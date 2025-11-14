Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana. Laulaja Ilkka "Frederik" Sysimetsä palkkasi nuoren Norreksen toimittamaansa lehteen.
Viihdealan yrittäjä Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana. Helsingin Sanomat uutisoi Norreksen menehtyneen perjantaiaamuna.
Norres kertoi 29. lokakuuta Helsingin Sanomissa olevansa parantumattomasti sairas ja että hänellä on elinaikaa vain joitakin kuukausia jäljellä.
Ilkka "Frederik" Sysimetsä, 80, palkkasi Lasse Norreksen päätoimittamassa Stump-lehteen pojan ollessa rippikouluikäinen.
– Minä hänet löysin. Hän oli neljä vuotta töissä lehdessäni ja teki monelaisia haastatteluja muun muassa Veikko Vennamon haastattelun. Muistan, että hän ei meinannut aluksi uskaltaa mennä haastattelemaan häntä. Yritin rohkaista häntä ja loppujen lopuksi hän teki oikein loistavan jutun hänestä, Frederik kertoo.
Frederik muistaa Lasse Norreksen hyväntuulisena, huumorintajuisena ja kaikken rakastamana henkilönä.
– Silloin tällöin tapasimme hänen kanssaan. Muistelen häntä pelkällä lämmöllä.
Frederik suree erityisesti sitä, että Norreksen aika kävi niin nopeasti vähiin eikä hän ehtinyt sanoa tälle hyvästejä.
– Minun oli tarkoitus soittaa hänelle tällä viikolla ja kysyä, kuinka pahasti syöpä on jo levinnyt. Mutta en ehtinyt. Hän lähti jo pilvenreunalle.
Syöpäuutinen sai Frederikin pohtimaan myös omaa ikääntymistään ja sitä, että nyt jos koskaan on aika pitää yhteyttä ystäviin.
– Kyllä se herätti ajattelemaan sitä omaa kuolevaisuutta. Itseäni nuorempi kaveri lähti taas taivaaseen. Sitä väistämättäkin miettii, että miten olen itse selvinnyt tähän ikään asti.
9:29Lasse Norres vieraili Huomenta Suomessa tänä vuonna.
Helsingin Sanomien haastattelussa Norres kertoi, että hän sai elokuussa tiedon, että syöpä on levinnyt. Lääkäri antoi tuolloin Norrekselle musertavan ennusteensa tämän elinajasta.
Musiikin ja viihteen monitoimimies tuli aikanaan tunnetuksi Dingo-yhtyeen managerina. Hän on ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu, mutta ei enää kevään vaaleissa asettunut ehdolle sairautensa vuoksi. Norres valittiin valtuustoon ensimmäisen kerran vuonna 2008.
