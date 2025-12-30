Destiny’s Child -yhtyeestä soolouralle lähtenyt laulaja ja lauluntekijä Beyoncé on nyt miljardööri, kertoo yhdysvaltalainen talouslehti Forbes.
Forbesin mukaan rohkea siirtymä country-musiikkiin auttoi Beyoncéta lassoamaan miljardiomaisuuden. 44-vuotias poptähti julkaisi viime vuonna country-albumin Cowboy Carter, joka avasi uusia kaupallisia mahdollisuuksia.
Taitelijanimellä Beyoncé tunnettu Beyoncé Giselle Knowles-Carter alkoi rakentaa bisnesimperiumiaan jo vuonna 2010 perustamalla Parkwood Entertainmentin, joka hallinnoi hänen uraansa ja tuottaa kaiken hänen musiikkinsa, dokumenttinsa ja konserttinsa.
Beyoncé on laajentanut liiketoimintaansa myös hiustenhoitotuotteisiin, viskiin ja vaatteisiin. Suurin osa hänen varallisuudestaan tulee Forbesin mukaan kuitenkin yhä musiikista ja massiivisista kiertueista.
Esimerkiksi Cowboy Carter Tour tarjosi faneille lähes kolmen tunnin show’n, jossa nähtiin lentävä auto, robottikädet, kultainen mekaaninen härkä ja yllätysvieraita.
Kiertueeseen kuului muun muassa yli 350 työntekijää, 100 rekkaa ja kahdeksan Boeing 747-rahtikonetta.
Cowboy Carter toi myös NFL-puoliaikashown. Show oli osa vuoden 2024 NFL:n (Amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga Yhdysvalloissa) joulupäivän ottelua, joka lähetettiin maailmanlaajuisesti suoratoistopalvelu Netflixissä.