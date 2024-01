Syöpädiagnoosin saanut Olga Temonen: "Syöpä tuli pysyvästi elämäämme"

Näyttelijä Olga Temonen kertoi Instagramissa 18. joulukuuta, että hänen aivoistaan löydettiin pari kuukautta sitten syöpä . Temonen kirjoitti Instagram-päivityksessään syövän olevan sellaisessa paikassa, ettei sen leikkaaminen ole mahdollista, ja että hän on aloittanut sädehoidot. Kasvain on Temosen päivityksen mukaan gradus 4 -luokkaa.

– Mun olo on ihan hyvä, oikeastaan tosi hyvä, jos ajattelee tilannettani. Tärkeintä on, että pysyn täällä, se on nyt tärkeintä. Rakkaat, yhdessäolo ja löysäily. Niistä on tää hetki tehty! Hyvää joulua kaikille! hän kirjoittaa julkaisussaan.